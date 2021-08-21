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Ученые выяснили, что позволяет COVID-19 «взламывать» клетки и проникать в организм

  • 21.08.2021, 14:48
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Ученые выяснили, что позволяет COVID-19 «взламывать» клетки и проникать в организм
Фото: Getty Images

Специалисты из Калифорнийского университета выявили новый механизм действия коронавируса.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) выявили новый механизм, который способствует заражению клеток человека коронавирусной инфекцией. Оказывается, вирус умеет "отпирать" клетки организма человека.

Как написал EurekAlert, у S-белка коронавируса по краям находятся гликаны - молекулы, которые функционируют как "ключи, подбирающие нужную комбинацию для взлома клетки". Ученые считают, что именно эта особенность способствует проникновению инфекции в организм.

"Мы разобрались, как S-белок поражает клетки. Без таких "ключей" вирус становится неспособным к заражению и по сути таким, который не может причинить вред организму человека", - заявил один из исследователей университета, биофизик Ромми Амаро.

Он считает, что это понимание поможет медикам начать поиск новых терапевтических методов для борьбы с коронавирусом. Для этого, по мнению биофизика, следует лишь понять, как "заблокировать ворота клеток в закрытом положении, чтобы вирус не смог подобрать к ним ключи".

Ромми Амаро уверен, что данная информация будет полезна как производителям вакцин, так и фармкомпаниям, которые работают над выпуском препаратов от коронавируса.

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