За сутки латвийские пограничники отправили назад в Беларусь всего одного нелегального мигранта 21.08.2021, 14:51

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Гибридные провокации белорусского режима выдыхаются.

Всего один нарушитель пытался незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу 20 августа, сообщает Государственная пограничная служба Латвии.

Днем ранее по гуманитарным соображениям трем группам людей (6 взрослых и 5 детей) не помешали пересечь белорусско-латвийскую границу.

После введения чрезвычайного положения 10 августа латвийские пограничники не пустили в страну 476 человек, которые незаконно перешли государственную границу. 25 мигрантов пустили в страну по гуманитарным причинам.

Весной 2021 года, напомним, на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой Вильнюс заявил о растущем потоке нелегальных мигрантов, которые идут через границу с белорусской стороны. В Литве отмечали, что мигранты массово хлынули через границу сразу после инцидента с самолетом Ryanair, ареста Романа Протасевича и реакции на это западных стран. За весь 2020 год белорусско-литовскую границу пересекли 74 нелегальных мигранта. Если сравнивать с нынешним годом, то на начало июля число уже перевалило за 1,5 тысячи, а на сегодня выросло больше чем в два раза — свыше 4000 нелегальных мигрантов.

После того как Литва стала возвращать нарушителей границы обратно в Беларусь, возросла нагрузка на других участках. Беженцы устремились в соседние Латвию и Польшу.

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