Операция «Жара»: кибер-партизаны опубликовали новый слив разговоров по внутренней связи МВД 5 21.08.2021, 15:04

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Никто не уйдет от ответственности.

Белорусские кибер-партизаны продолжают публиковать записи разговоров по внутренней связи МВД, полученные после взлома серверов разных структур режима в результате масштабной операции «Жара».

Аудиозапись сделана 8 августа 2020 года. В разговоре участвуют Подвойский Игорь, замначальника ГУВД Мингорисполкома, и Козлов Виталий, первый замначальника УВД Миноблисполкома.

Лукашенковские преступники обсуждают, среди прочего, приказ бить женщину ногой за гудок в машине.

«В наших с вами силах это изменить! Режим должен быть уничтожен. Никто не уйдет от ответственности», — заявили кибер-партизаны.

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