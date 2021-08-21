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Ученые: К Земле несется астероид размером с небоскреб

  • 21.08.2021, 15:21
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Ученые: К Земле несется астероид размером с небоскреб

Сегодня он приблизится к планете на минимальное расстояние.

К Земле приближается относящийся к классу потенциально опасных астероид 2016 AJ193. Уже сегодня, 21 августа, он приблизится к планете на минимальное расстояние — около 3,4 млн км, следует из сообщения Jet Propulstion Labaratory NASA.

Сообщается, что размеры небесного тела — от 400 до 1300 м, астероид примерно как небоскерб, отметили в NASA. Он летит со скоростью 26 км/с и наиболее близко подойдет к Земле в 18:10.

Ученые впервые его обнаружили в июле 2010 года.

Ранее, 25 июня, мимо Земли пролетел астероид с диаметром около 228 м.

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