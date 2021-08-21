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В Беларуси «флагманы» задолжали по кредитам и займам почти 96 миллиардов рублей

  • 21.08.2021, 15:26
В Беларуси «флагманы» задолжали по кредитам и займам почти 96 миллиардов рублей

Среди регионов лидирует Гродненская область.

Крупные и средние предприятия РБ отчитались о состоянии долгов в 2021 году. В некоторых отраслях обязательства превышают десятки миллиардов, пишут banki24.by.

Суммарная задолженность предприятий состоит из двух компонентов — долгов по кредитам и займам и кредиторской задолженности.

Кредиторка на 1 июля 2021 года составила 66,8 млрд BYN, обязательства по кредитам и займам — 95,8 млрд BYN.

Наибольший объем задолженности накопили флагманы Минска — 22 млрд BYN.

Среди областей лидирует Гродненская область с долгом в 20,4 млрд BYN.

В других регионах обязательства по кредитам и займам составили следующие суммы: Брестская область — 5,1 млрд BYN, Витебская — 8,8 млрд BYN, Гомельская — 15,6 млрд BYN, Минская — 16,5 млрд BYN, Могилевская — 7,5 млрд BYN.

Задолженность с пропущенными сроками возврата называют просроченной. К 1 июля 2021-го объем просрочки у предприятий-флагманов составил 2,321 млрд BYN.

По Минску сумма просрочки по кредитам и займам на отчетную дату достигла 223 млн BYN.

По величине просрочки в стране лидировали флагманы Гомельской области — 664,3 млн BYN.

На Гомельщине главный объем просроченной задолженности формируют флагманы областного центра.

В остальных областях объемы проблемной задолженности были таковы: Брестская — 311,7 млн BYN, Витебская — 152 млн BYN, Гродненская — 68,9 млн BYN, Минская — 575,2 млн BYN, Могилевская — 325,9 млн BYN.

Более двух третей долгов по кредитам и займам концентрируют крупные и средние предприятия промышленности.

На 1 июля их обязательства составили 66,1 млрд BYN. С начала 2021 года долги промышленников выросли на 24,7%.

Такой бурный рост связан с изменением главного вида деятельности некоторых организаций в сфере строительства.

Сравните: если в энергетике в 2021-м задолженность по кредитам и займам выросла в 4,1 раза до 17,2 млрд BYN, то в строительстве она сократилась в 8,6 раза до 1,688 млрд BYN.

В сельском хозяйстве долги флагманов по кредитам и займам достигли 6,325 млрд BYN, в горнодобывающей промышленности — 3,169 млрд BYN, в обрабатывающей промышленности — 45,6 млрд BYN, в оптовой торговле — 2,969 млрд BYN, в розничной торговле — 4,179 млрд BYN, на транспорте — 3,717 млрд BYN, в секторе информации и связи — 1,931 млрд BYN.

По объему просроченных кредитов и займов снова лидирует промышленность — 1,414 млрд BYN на отчетную дату. Поти все указанные обязательства сконцентрированы в обрабатывающих отраслях — 1,377 млрд BYN. В сельском хозяйстве просрочка составила 388 млн BYN, в строительстве — 233,6 млн BYN, в торговле — 61 млн BYN, на транспорте — 20,2 млн BYN.

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