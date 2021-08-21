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Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы рассказывать о жизни в Афганистане

  • 21.08.2021, 15:30
Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы рассказывать о жизни в Афганистане
Фото: AFP

На момент публикации новости на страницу актрисы подписалось 5,1 миллиона человек.

Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли создала аккаунт в Instagram, чтобы поддержать жителей Афганистана. Об этом сказано в ее первом посте в соцсети 20 августа.

"Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и выражать свои мысли. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами людей во всем мире, которые борются за свои основные права", – пояснила она.

В своем посте Джоли опубликовала письмо афганской девочки, в его тексте рассказывается, как изменилась жизнь после прихода талибов к власти.

В частности, автор письма опасается, что боевики будут нарушать права женщин, им запретят учиться и работать.

"Некоторые люди говорят, что талибы изменились. Но я так не думаю. Они показали себя в прошлом. Возможно, я не смогу посещать школу, как раньше. Как и 20 лет назад, у нас отнимут свободу и наши права", – написала девочка.

На момент публикации новости на страницу Джоли в Instagram подписалось 5,1 млн человек.

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