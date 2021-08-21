Медик объяснил, почему у некоторых людей не вырабатываются антитела после прививки
- 21.08.2021, 15:50
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У большинства антитела появляются через 21 день после прививки от коронавируса.
Медик Валерий Андриенко объяснил, когда имеет смысл сдавать анализ на антитела, чтобы проверить эффективность вакцинации от COVID-19, пишет kp.by.
Врач рассказал, что не стоит сдавать анализ на антитела сразу же после прививки или даже через несколько дней – для их выработки должен пройти 21 день, а в некоторых случаях около месяца. Кроме того, есть люди, на который вакцина не действует, их от трех до семи процентов.
«Что с этим делать? Подождать другую вакцину», - сказал Валерий Андриенко.
Медик не исключает возможности, что если на человека не подействовал определенный препарат, то под воздействием другого антитела у него все же могут появиться.