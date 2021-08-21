закрыть
21 августа 2021, суббота, 18:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медик объяснил, почему у некоторых людей не вырабатываются антитела после прививки

  • 21.08.2021, 15:50
  • 3,936
Медик объяснил, почему у некоторых людей не вырабатываются антитела после прививки

У большинства антитела появляются через 21 день после прививки от коронавируса.

Медик Валерий Андриенко объяснил, когда имеет смысл сдавать анализ на антитела, чтобы проверить эффективность вакцинации от COVID-19, пишет kp.by.

Врач рассказал, что не стоит сдавать анализ на антитела сразу же после прививки или даже через несколько дней – для их выработки должен пройти 21 день, а в некоторых случаях около месяца. Кроме того, есть люди, на который вакцина не действует, их от трех до семи процентов.

«Что с этим делать? Подождать другую вакцину», - сказал Валерий Андриенко.

Медик не исключает возможности, что если на человека не подействовал определенный препарат, то под воздействием другого антитела у него все же могут появиться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев