Песня о Путине вызвала в России истерику 15 21.08.2021, 16:01

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Слова этой песни знают уже во всем мире.

В «совковой» армии, где мне довелось отслужить ровно два года, одним из самых неприятных воспоминаний, которое все стараются запихнуть куда-то поглубже в недра памяти, являлся строевой тренаж, пишет украинский блогер Anti-colorados.

Оно понятно, что военные обязаны уметь ходить строем вообще и на различных мероприятиях, типа парадов – в частности, но именно строевой тренаж использовался в виде изощренной пытки. Может быть как-то опишу технологию этого действа, но тут просто отмечу, что в дисбате, который находился где-то под Минском, практически весь день осужденные занимались этим самым строевым тренажем.

То есть, там он практиковался в виде особого вида наказания. Это рассказывал чудак, оказавшийся на сутки в нашей роте, пока ему оформляли документы на дембель, после отбывания наказания. Провел у нас ночь и почти ничего не рассказывал о том, что там и как, просто сказал, что все дни напролет проводил на плацу. Публика слушала это с ужасом, но на гарнизонной гаупвахте было примерно то же самое, хоть и ограничивалось тремя или пятью днями, в зависимости от качества подвига, который тебя туда привел. Но такой опыт был у единиц и потому рассказ дисбатчика слушали как песню "Кошмар на улице вязов" или "Пятница, 13-е".

Собственно говоря, если сложить все время, которое было проведено на строевых занятиях или в движении строем и сравнить это с тем, сколько времени отводилось на профильные занятия и практику, то возникнет впечатление о том, что совковая армия готовилась к тому, чтобы ходить строем, а все остальное – факультативно. И это при том, что у нас это не было возведено в какой-то экстремальный вид, были части и помрачнее нашей. Тем не менее, когда подходили официальные праздники и всех загоняли к телевизорам смотреть парад на красной площади, часто были слышны удивленные комментарии картинки по ТВ. Так, как там шли некоторые "коробки", у нас посчитали бы катастрофой и издевательством.

А все это к тому, что когда ты находишься внутри процесса и изнурительно занимаешься "хождением строем", то невольно возникают разные мысли, обязательно сопряженные трехэтажными, лингвистическими конструкциям. Чтобы этого не отвлекало, время от времени подается команда "Рота/батальон, шагом ырш!" И тогда уже никаких мыслей не возникает. Ну а что пели это – отдельная тема.

В общем, где бы и кто не был вынужден заниматься этим делом, скорее всего, очень быстро возникают сходные ощущения и опытные командиры "разматывают" этот процесс не слишком строевыми песнями, чтобы занять мозги солдат чем-то необычным и отвлечь их от нехороших мыслей. К тому же, под веселую песню и маршировать легче. Похоже на то, что это же самое сейчас происходит во время тренировок прохождения парадным строем по Хрещатику. Понятно, что в этом плане водителям боевых машин или пилотам – легче, а с другой стороны, им не до песен.

Другое дело – пехота, которая идет своими ногами по асфальту центральной улицы. У нее – точно возникает вся та гамма эмоций, ощущений и мыслей, о которых было сказано выше. Естественно, что в такой ситуации возникает необходимость в строевой песне или чем-то подобном, что поможет поддержать бодрость на должном уровне. И кроме всего прочего, замечательные украинские военные исполнили неожиданную композицию, которая по сути, является неофициальным гимном РФ и уж точно – песней, посвященной руководителю этой страны, Путину. Слова этой песни знают во всем мире и не требуют перевода. К тому же, этих слов всего два и за рубежом многие считают, что это имя и фамилия руководителя РФ.

This is magnificent.



Putin is a dickhead

La la la la la la la la

La la la la la la la lapic.twitter.com/sjpT8dpBPn — Michael MacKay (@mhmck) August 19, 2021

Це найкраще, що я бачила в своєму житті Вже сто разів передивилася🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ThL9CiISq2 — Olenka (@Gorobina) August 19, 2021

Поскольку песня уникальна тем, что является самой короткой композицией, посвященной действующему руководителю страны, она уже занесена в книгу рекордов Гимнеса, где регистрируются все рекорды, посвященные Путину. Например, там зафиксирован самый короткий спич лидера ядерной страны, только что потерявшей свой подводный ракетоносец. Ответ Путина тогда тоже состоял из двух слов, так что и песня о нем – из того же разряда. Но на самой РФ сделали вид, что впервые услышали это произведение и там их аж трясучка разбила.

Причем, гневно комментируя этот случай, там не решаются повторить эти два слова, чтобы их публика понимала, о чем идет речь. Их при этом настолько бросает в пот, что надо бы обмотаться памперсами с ног до головы. Мало ли что. Но надо сказать, что песня была исполнена настолько душевно, что возникает вопрос о том, что мы посылали на Евровидение? Вот этот батальон как раз и должен там представлять Украину. Ведь там же есть требование, чтобы песни были на английском. Так вот они на английском ее и исполняют. По крайней мере, англоговорящим слушателям уже давно не нужно объяснять, в чем смысл этой лирической композиции.

Армия на месте, если что и армия знает ху из ху.

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