Как отличаются цены на сезонные овощи в Минске и регионах 21.08.2021, 16:13

2,010

Минские продавцы отмечают, что в прошлом году цены на некоторые овощи были значительно ниже.

Цены практически на все сезонные овощи на рынках столицы и провинции отличаются. Покупатель столицы принесёт домой покупок в два раза меньше, чем пинчанин, потратив одинаковое количество денег, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Пинские огурцы, притча во языцех для жителей Минска, на прилавках Комаровки стоят дороже, чем на своей родине. Килограмм оценили в два рубля, цена по рынку может варьироваться. В столице Полесья огурцы отдают по цене около рубля в зависимости от свежести или размера.

С помидорами история примерно такая же. В Пинске цена на томаты стартует от 70 копеек, большинство продают по рублю. В Минске – от рубля и восьмидесяти копеек до двух.

Крупный картофель: в Пинске по рублю, там по полтора. Разница в цена на морковь и репчатый лук в два раза: пинский продают до полутора рублей, в Минске цена поднимается до двух с половиной рублей.

Кабачки в Пинске от 50 копеек до рубля, в Минске по полтора рубля. Цена на перцы на провинциальном рынке начинается от двух рублей за небольшие, два и пятьдесят копеек за перцы стандартного размера. В столице – три рубля и пятьдесят копеек.

Кукуруза пятиминутка провинциалу обойдётся в три рубля за килограмм. Столичному жителю дешевле на 50 копеек, но ещё недавно цена держалась на уровне пяти рублей.

Пинские бабушки продают зелень по 50 копеек за пучок. Свой труд столичные пенсионерки оценили в два, а то и в три раза дороже. На прилавках зелень стоит от двух рублей, но выбор значительно лучше: и кинза, и тархун, и руккола.

Голубику из Брестской области на Комаровке продают за 10 рублей килограмм. В Пинске местную ягоду оценили в 7 рублей. Арбузы и дыни на столичном рынке стоят по два рубля за килограмм. В Пинске по полтора, можно найти и по рублю.

Интересно наблюдать, как в Минске агромаркетинг ушёл далеко вперёд. На ценниках есть даже оценки и рекомендации по применению. Огурцы некоторые продавцы делят на обычные салатные и крепкие, хрустящие для консервации. Арбуз – «Сахарный! Спелый! Сладкий!». Что ни абрикос, нектарин, персик, то всё «как мёд».

Столичные продавцы также отметили, что в прошлом году цены на некоторые овощи были ниже. Например, морковь и свекла стоили в два раза дешевле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».