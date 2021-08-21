Хунта попала в экономическое торнадо 3 21.08.2021, 16:25

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С каждым днем у Синепалого все меньше денег и сил, он совершает все больше ошибок.

- Демонтаж системы происходит дольше по времени, но по результатам гарантированно лучше, чем быстрая и лёгкая революционная победа, - пишет телеграм-канал «Гані быкоў».

Хунта чётко дала понять абсолютному большинству белорусов, что есть мы, а есть они.

Мы живём в разных мирах. Они уничтожили закон, уничтожили право, убили и пытали мирных людей, продолжают наращивать уровень беспредела. У людей только один эффективный путь - полный демонтаж их власти.

Мы уже поняли, каково это быть "один за всех, и все за одного", психология людей изменилась, а значит, мы продолжаем уничтожать преступную систему.

Приближающийся экономический торнадо уже ставит оккупационную хунту перед сложным выбором:

- прекращать платить долги и ещё больше выглядеть несостоятельными на мировой арене;

- прекращать поддержку убыточных заводов, которые за 26 лет «гениального» управления хорошо, если работают в ноль;

- начинать решать, кому из своих бюджетников давать подпитку, а кого отправлять на подножный корм.

С каждым днём у режима всё меньше денег, сил и мотивации, поэтому они совершают всё больше ошибок и скатываются в откровенный беспредел.

Именно эти ошибки дают нам право строить ту Беларусь, которую мы заслуживаем. Без всякой оглядки на тех, кто сегодня пока что ещё продолжает сидеть в своих нелегитимных креслах.

Беларусь Жыве! Беларусь змагаецца!

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