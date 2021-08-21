Хунта попала в экономическое торнадо

Хунта попала в экономическое торнадо3
- 21.08.2021, 16:25
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С каждым днем у Синепалого все меньше денег и сил, он совершает все больше ошибок.
- Демонтаж системы происходит дольше по времени, но по результатам гарантированно лучше, чем быстрая и лёгкая революционная победа, - пишет телеграм-канал «Гані быкоў».
Хунта чётко дала понять абсолютному большинству белорусов, что есть мы, а есть они.
Мы живём в разных мирах. Они уничтожили закон, уничтожили право, убили и пытали мирных людей, продолжают наращивать уровень беспредела. У людей только один эффективный путь - полный демонтаж их власти.
Мы уже поняли, каково это быть "один за всех, и все за одного", психология людей изменилась, а значит, мы продолжаем уничтожать преступную систему.
Приближающийся экономический торнадо уже ставит оккупационную хунту перед сложным выбором:
- прекращать платить долги и ещё больше выглядеть несостоятельными на мировой арене;
- прекращать поддержку убыточных заводов, которые за 26 лет «гениального» управления хорошо, если работают в ноль;
- начинать решать, кому из своих бюджетников давать подпитку, а кого отправлять на подножный корм.
С каждым днём у режима всё меньше денег, сил и мотивации, поэтому они совершают всё больше ошибок и скатываются в откровенный беспредел.
Именно эти ошибки дают нам право строить ту Беларусь, которую мы заслуживаем. Без всякой оглядки на тех, кто сегодня пока что ещё продолжает сидеть в своих нелегитимных креслах.
Беларусь Жыве! Беларусь змагаецца!