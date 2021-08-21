Прыгающая собака-шпион стала звездой Сети 1 21.08.2021, 16:33

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Животному пришлось превратиться в настоящую пружину.

Похоже, что эта собака, живущая в Таиланде, очень любопытна. Ей всегда нужно знать, кто стоит за забором, пишет 120.su.

Но поскольку забор слишком высок, а шпионских дырок в нём не имеется, животному приходится превращаться в самую настоящую пружину, то и дело высоко подскакивая, чтобы хоть на секунду увидеть тех, кто приблизился к огороженной территории.

Над диковатыми прыжками можно посмеяться, но всё-таки отсутствие отверстий в заборе — явный недостаток. Конечно, физические упражнения — это прекрасно, но не в таком же количестве.

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