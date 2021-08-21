Работник завода: Полгода уже получаю по $150, жить на такую зарплату невозможно 11 21.08.2021, 16:58

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В цехах не хватает людей.

Работник завода Павел честно рассказал zerkalo.io про свои доходы и расходы. Павел чуть больше месяца назад устроился работать на предприятие помощником мастера. На полгода ему установили зарплату 400 рублей ($160) «грязными».

— Здесь такая система, что новый работник должен пройти шестимесячное обучение. Первые два месяца вводят в курс дела, а потом ты работаешь просто как помощник мастера. Оклад у человека на обучении около 400 рублей. За вычетом налогов за первый месяц я получил чуть больше 380 рублей, — рассказывает работник завода. — Со мной заключили трудовой договор на 6 месяцев. Когда закончится обучение, со мной заключат трудовой контракт и я буду допущен к работе. Работа ученика отличается от работы обычного работника тем, что за ним закреплен более опытный человек. И он его обучает. Грубо говоря, он делает, а я должен перенимать. Я ему помогаю. Мы его работу делаем вдвоем. Иногда меня привлекают к черновым работам — где-то что-то разгрузить, убрать и так далее. «Курс молодого бойца» на производстве.

По словам Павла, такая зарплата не только у него, но и у других недавно устроившихся людей.

— Был на заводе цех, его остановили на ремонт. Людей оттуда, чтобы не увольнять, разбросали по другим цехам. Сейчас ремонт закончили, цех запускается. Людей, работавших там, отправили обратно. И по всем остальным цехам теперь идет нехватка кадров. Их набирают, как и меня, по объявлениям через центр занятости или напрямую через отдел кадров. Все проходят это шестимесячное обучение с оплатой 400 рублей, — продолжает собеседник. — До этого у меня была неплохая работа, но оттуда пришлось увольняться из-за огромных переработок, ненормированного рабочего дня. Ушел, посидел месяца два дома и решил искать новое место.

Павел говорит, что ему повезло, потому что есть свое жилье и бонусы от завода в виде общежития ему не понадобились. Однако даже с учетом этого, по мнению мужчины, жить только на такую зарплату невозможно.

— Давайте прикинем. Съездить на работу и назад на общественном транспорте — 80 копеек в одну сторону, 80 — в другую. Это 1,6 рубля только на дорогу. У нас есть столовая. Вот сейчас поел, обед обошелся мне в 4,2 рубля. Я курю, надо пачку сигарет купить. А еще дома что-то приготовить, средства гигиены купить, чистящие, порошки. А в межсезонье какая-то одежда нужна, к примеру ветровку купить. Да и на носки, белье деньги нужны, — перечисляет траты собеседник. — Я себе сделал подушку безопасности: все знают, в какой стране живем. Были валютные накопления. В ноябре и декабре все из банков повыводил и положил «под подушку». И в случае чего туда рукой залезаю. Плюс подрабатываю. Съездил в гараж, насобирал металла, аккумулятор старый нашел — сдал на 86 рублей. Таксую по вечерам. Рублей 40−50 можно часов за 6 заработать.

Также Павел говорит, что ему родители с дачи передают помидоры, огурцы и другие овощи.

— На заводе обещают заплатить по 100 рублей к зарплате тем, кто полностью привьется от коронавируса. На днях должен получить вторую дозу вакцины. А заплатят или нет, посмотрим, — рассказывает заводчанин еще про одну статью дохода, которую он рассчитывает получить. — Если бы не подработки, то было бы очень тяжело.

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