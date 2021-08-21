Меркель назвала своего возможного преемника на посту канцлера

Меркель назвала своего возможного преемника на посту канцлера8
- 21.08.2021, 17:02
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Глава Германии выступила на митинге ХДС и ХСС по случаю начала избирательной кампании.
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своим преемником премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии, председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета. Об этом она сообщила, выступая на митинге ХДС и ХСС по случаю начала избирательной кампании, передает Zeit (перевод — РБК).
По словам Меркель, Лашет уделяет первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними. По мнению Меркель, эти качества определят и сформируют его деятельность в качестве канцлера Федеративной Республики Германия.
Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии с 2005 года. С 2000 по 2018 год она также была председателем партии «Христианско-демократический союз», но в конце 2018 года ушла с этой должности, однако осталась канцлером. После этого она сообщила о намерении доработать канцлерский срок до конца 2021 года, а затем уйти из политики.
В Германии в сентябре пройдут парламентские выборы. Меркель заявляла, что не будет принимать в них участие.