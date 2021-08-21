Медики назвали новые неожиданные признаки перенесенного коронавируса 21.08.2021, 17:18

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Специалисты рекомендуют обратить внимание на состояние ногтей.

Состояние ногтей человека может свидетельствовать о том, что он уже перенес COVID-19. Об этом сообщает Mirror (перевод — kp.by).

В частности, после перенесенного коронавируса на ногтях у пациента могут остаться заметные горизонтальные линии. Кроме того, нужно обращать внимание на углубление у основания ногтя – это еще один признак перенесенной инфекции. Красные пятна под ногтями, похожие на полумесяц, тоже говорят о том, что человек переболел COVID-19.

Еще один признак перенесенного коронавируса – это оранжеватый оттенок кончиков ногтей. Также тревожный признак – выпадение ногтя.

Глава Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер объяснила, что у заразившегося человека ногти перестают расти, поэтому через две-три недели на них появляются небольшие углубления.

«Они безвредны и со временем отрастают – часто это происходит всего за несколько месяцев, – добавила специалист.

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