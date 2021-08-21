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Миллионы россиян останутся без пенсий

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  • 21.08.2021, 17:25
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Миллионы россиян останутся без пенсий

В бюджете Пенсионного фонда образовалась «дыра» на 4,2 триллиона российских рублей.

Пандемия коронавируса и падение экономики нанесли тяжелую травму бюджету Пенсионного фонда России, пишет finanz.ru.

По итогам прошлого года ПФР не смог выполнить план по сбору социальных взносов с работающих граждан и зафиксировал резкое увеличение «дыры», размер которой достиг почти половины расходов фонда.

Массовые увольнения, режим нерабочих дней и уход бизнеса в тень привели к тому, что число граждан, уплачивающих взносы в ПФР, рухнуло на 4,5 миллиона человек - с 73,708 млн на начало года до 69,206 млн к его концу.

В результате фонд недобрал 210 млрд рублей по сравнению с уточненным прогнозом своих доходов, сообщает Счетная палата в заключении на отчет об исполнении бюджета ПФР.

В общей сложности в ПФР поступило 5,459 трлн рублей страховых и взносов (+50 млрд рублей к 2019 году). Еще 45 млрд рублей фонд получил от управления имуществом, платных услуг, а также санкций, штрафов и возмещений ущерба.

Общий размер собственных налоговых и неналоговых доходов ПФР составил 5,504 трлн рублей. При этом расходы оказались выше на 4,223 триллиона рублей.

Эта «дыра» в бюджете ПФР выросла практически на треть, или 1,059 трлн рублей, по сравнению с прошлым годом и составила 44% от расходов фонда. Иными словами, практически каждый второй выплаченный ПФР рубль не был покрыт сборами социальных взносов, доходами от инвестирования накоплений или платных услуг. В общей сложности фонд потратил в 2020 году 9,727 трлн рублей, из которых 9,584 трлн ушло на пенсии, пособия и другие выплаты населению, а остаток - в основном на содержание самого ПФР.

Хотя число получателей пенсий по старости сократилось на 458 тысяч человек, по инвалидности - на 27 тысяч, а по случаю потери кормильца - на 2,4 тысячи, расходы фонда на выплаты увеличились на 1,1 триллиона рублей, из которых больше половины - 649,6 млрд - ушло на дополнительные меры поддержки семей с детьми в рамках указов президента.

Средний размер страховой пенсии за год вырос на 844 рубля, до 15455,6 рубля.

Как и прежде, кассовый разрыв ПФР полностью покрыл федеральный бюджет. Он перевел в фонд 4,798 триллиона рублей - на 44% больше, чем годом ранее.

Трансферт не только полностью компенсировал «дыру», но и оставил на счетах фонда «излишек» в 575 млрд рублей, что позволило ему формально отчитаться о профиците бюджета.

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