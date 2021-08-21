Год назад тысячи минчан стали в цепь солидарности - от Куропат до Окрестина
- 21.08.2021, 17:34
Назад в будущее.
В белорусской столице в пятницу вечером, 21 августа 2020-го года, прошла акция цепь покаяния. В ней приняли участие тысячи минчан.
По замыслу участников акции, они выстроились в цепочку от ИВС на Окрестина через весь город до урочища Куропаты под Минском.
Люди выстраивались в цепь по всему городу - на Немиге, Грушевке, в районе Академии наук, в самих Куропатах. Участники акции держали национальные флаги, проезжающие машины поддерживали их сигналами.
На этот момент, в Беларуси уже больше недели продолжались массовые акции протеста.