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Год назад тысячи минчан стали в цепь солидарности - от Куропат до Окрестина

  • 21.08.2021, 17:34
Год назад тысячи минчан стали в цепь солидарности - от Куропат до Окрестина
Фото: «Наша Ніва»

Назад в будущее.

В белорусской столице в пятницу вечером, 21 августа 2020-го года, прошла акция цепь покаяния. В ней приняли участие тысячи минчан.

По замыслу участников акции, они выстроились в цепочку от ИВС на Окрестина через весь город до урочища Куропаты под Минском.

Люди выстраивались в цепь по всему городу - на Немиге, Грушевке, в районе Академии наук, в самих Куропатах. Участники акции держали национальные флаги, проезжающие машины поддерживали их сигналами.

На этот момент, в Беларуси уже больше недели продолжались массовые акции протеста.

Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
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