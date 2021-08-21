На МКАД - серьезное ДТП: авто «смяло» после столкновения со столбом 21.08.2021, 17:53

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Авария произошла возле микрорайона Чижовка.

Серьезное ДТП произошло на 13-м километре внешнего кольца МКАД возле микрорайона Чижовка. Автомобиль въехал в столб и оказался поврежден настолько, что спасателям пришлось деблокировать человека изнутри, пишет zerkalo.io.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, женщина на Fiat не справилась с управлением и въехала в столб. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представители МЧС и медики.

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