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Глава Еврокомиссии: ЕС не признает «Талибан» и не ведет с ним переговоры

  • 21.08.2021, 17:56
Глава Еврокомиссии: ЕС не признает «Талибан» и не ведет с ним переговоры

Урсула фон дер Ляйен посетила приемный центра в Мадриде для афганских работников учреждений ЕС, эвакуированных из Кабула.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не ведет политических переговоров с талибами со времени захвата ими власти в Афганистане. Об этом она заявила во время посещения приемного центра в Мадриде для афганских работников учреждений ЕС, эвакуированных из Кабула, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Мы должны обсудить, как упростить людям в Кабуле путь к аэропорту. Нет политических переговоров с талибами, нет признания, только оперативные контакты", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии заявила, что предложит увеличить на 57 млн евро гуманитарную помощь, которую комиссия выделила в этом году для Афганистана. Она сказала, что помощь ЕС связана с уважением прав человека.

"Мы будем оценивать талибов, прежде всего, по их поступкам и действиям", - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что комиссия готова предоставить финансирование странам ЕС, которые помогают переселить беженцев, и она планирует поднять вопрос переселения на заседании G7 следующей неделе.

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