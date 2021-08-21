Президент Литвы: Народ Беларуси заслужил право самостоятельно избрать лидера страны 21.08.2021, 18:19

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Позиция ЕС по Беларуси однозначна.

Президент Литвы Гитанас Науседа примет участие в саммите Крымской платформы 23 августа 2021 года, приуроченном к 30-летию независимости Украины. Накануне визита в Украину президент Литвы дал эксклюзивное интервью украинскому «Радио Свобода», передает svaboda.org.

Президент Литвы, в частности, отметил, что санкции могут изменить поведение как России, так и Беларуси. По словам Науседы, важным вопросом для Литвы является гибридная атака режима Лукашенко и нелегальная миграция.

- Физическая граница с Беларусью - это приоритет номер один в моей стране, и мы уже приняли все необходимые поправки к закону, чтобы либерализовать и ускорить процесс разработки общей стратегии. В этом плане мы также рассчитываем на поддержку Евросоюза. Процесс запущен, и, надеюсь, в течение года мы сможем ликвидировать этот пробел, закрыть границу. Это не значит, что мы сейчас ничего не делаем и ожидаем, что когда-нибудь между нашими странами появится граница. Наши представители и институты уже готовы реагировать на провокации и инциденты на границе. У нас это хорошо получается.

- Истории Протасевича и Кристины Тимановской потрясли весь мир. Считаете ли вы Лукашенко легитимным?

- Сразу после выборов в августе 2020-го года мы одними из первых сказали, что выборы не были прозрачными, что результаты этих выборов нелегитимны. Я думаю, что сейчас это не только позиция Литвы, но и позиция Европейского Союза, и это очень важно отмечать.

После выборов мы видели множество инцидентов, нарушений прав человека, политических заключений. Я думаю, что эти примеры демонстрируют нежелание работать с западным сообществом для разрешения этой сложной ситуации. Решение здесь может быть только один: мы должны организовать новые свободные выборы.

Народ Беларуси заслужил право избрать следующего лидера страны, и для нас это главный и самый важный вопрос. Неважно, будет ли этот лидер геополитически ориентирован на тот или иной регион, ту или иную страну. Самое главное, что это был свободный выбор белорусского народа.

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