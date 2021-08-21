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Американский транспортник за раз вывез из Кабула 823 беженца: это рекорд

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  • 21.08.2021, 18:24
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Американский транспортник за раз вывез из Кабула 823 беженца: это рекорд

По данным Boeing, пассажирская вместимость этого самолета официально составляет всего 134 человек.

Американский самолет побил предыдущий рекорд и вывез из захваченного талибами Афганистана 823 беженцев. Об этом сообщает Aviation.24.be (перевод - «Апостроф»).

Грузовой самолет С-17 Globemaster ВВС США, с авиабазы Довер в штате Делавэр, вывез из столицы Афганистана Кабула 823 беженцев, среди которых 183 ребенка.

"Очевидно, экипаж самолета собрал в основную грузовую камеру реактивного самолета больше 800 человек и доставил их в безопасное место", - говорится в сообщении. Некоторые СМИ сообщают, что афганцы теперь находятся на американской базе в Катаре.

По данным Boeing, пассажирская вместимость этого самолета C-17 официально составляет всего 134 человек.

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