«Свекла подорожала на 658%» 21.08.2021, 18:32

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Овощи стали ощутимо бить по карманам белорусов.

За полгода некоторые овощи подорожали в несколько раз. Vgr.by решил узнать, что произошло с ценами за последний год и почему «свои» картошка, свёкла и капуста бьют по карману.

За полгода свёкла подорожала в три раза

Даже по данным Минского городского объединения профсоюзов, в Беларуси в июне 2021 года по сравнению с ценами декабря 2020 года значительно подорожала вся плодоовощная продукция: свёкла — в 3,2 раза, морковь — почти в 3 раза, капуста — более чем в 2,5, картофель — в 1,8 раза.

«Растущие цены на овощи вызывают особую обеспокоенность. В Минске данные профсоюзного мониторинга показали рост цен за июнь на свёклу — 263 %, картофель — 188 %. По сравнению с ценами декабря 2019 года свёкла подорожала и вовсе на 658 %», — отметил председатель объединения Александр Щекович.

В феврале свёкла, белокочанная капуста, картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы, перец и чеснок попали в список социально значимых товаров, цены на которые заморозили.

Почём овощи

Чтобы посмотреть цены на овощи, журналисты отправились на рынок, в «колхозный» магазин и в крупный гипермаркет Гродно.

На Центральном рынке за кило свёклы просят 1–1,3 рубля, капусты — 1,6–1,8, картофеля — 1–1,2, моркови — 1,2–1,5 рубля. Лук стоит 80 копеек за кило, помидоры — от 1,8 до 2,2 рубля, огурцы — от 1,3 до 1,9, чеснок — 7 рублей за кило.

В магазине «Квасовский» на проспекте Клецкова морковь — 1,2 рубля за килограмм, картофель — 1,25, свёкла — 1,85, томаты — 1,8, белокочанная капуста — 1,93 рубля, репчатый лук — 59 копеек.

В одном из гипермаркетов «Евроопт» морковь стоит от 1,49 до 1,99 рубля, свёкла — 99 копеек (на акции, без неё — 1,29 рубля), чеснок — 6,9, белокочанная капуста — 1,59, лук — от 1,29 до 1,59, картофель — от 1,15 до 2,29 рубля за кило. Томаты продаются за 2,05–3,09, огурцы — от 1,43 до 2,41 рубля.

Почему цены такие

Как объяснили в одной из гродненских торговых сетей, резкий рост, цен, допустим на свёклу, объясняется просто: обычно в середине лета заканчиваются прошлогодние запасы, а новый урожай ещё не подоспел. Поэтому товар закупают за рубежом.

Средние цены на овощи в розничной сети приводит провластный Белстат. Журналисты сравнили, сколько стоили некоторые овощи в Гродненской области в июле 2020 года и в июле 2021 года. Рекордсменом подорожания оказалась свёкла — она выросла в цене почти в 2,5 раза. Не так существенно, но ощутимо прибавили капуста, морковь, перец и картофель.

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