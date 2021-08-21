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Медики назвали самые полезные для сердца и сосудов продукты

  • 21.08.2021, 18:46
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Медики назвали самые полезные для сердца и сосудов продукты

Один из таких продуктов — миндаль.

Продукты с высоким содержанием магния и калия, а также витаминов Е и С приносят сердцу и сосудам наибольшую пользу, считает нутрициолог, профессор и кандидат биологических наук Александр Мирошников, пишет healthinfo.ua.

По его словам, горсть миндаля (до 100 граммов в день) обогатит организм магнием, который расслабляет сосуды. В паре с этим микроэлементом должен идти калий, отвечающий за частоту сердечных сокращений. Одним из лидеров по его содержанию является курага (не более четырех-пяти штук в день).

"Для укрепления сосудов и сердца крайне важны также витамины Е и С. Первого больше всего в растительных маслах, второго — в киви. Потребуется и морская рыба, лучший выбор — семга или лосось. В них много полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот, повышающих эластичность сосудов. В день следует употреблять от 120 до 200 граммов", — сообщил эксперт.

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