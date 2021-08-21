Медики назвали самые полезные для сердца и сосудов продукты 21.08.2021, 18:46

3,226

Один из таких продуктов — миндаль.

Продукты с высоким содержанием магния и калия, а также витаминов Е и С приносят сердцу и сосудам наибольшую пользу, считает нутрициолог, профессор и кандидат биологических наук Александр Мирошников, пишет healthinfo.ua.

По его словам, горсть миндаля (до 100 граммов в день) обогатит организм магнием, который расслабляет сосуды. В паре с этим микроэлементом должен идти калий, отвечающий за частоту сердечных сокращений. Одним из лидеров по его содержанию является курага (не более четырех-пяти штук в день).

"Для укрепления сосудов и сердца крайне важны также витамины Е и С. Первого больше всего в растительных маслах, второго — в киви. Потребуется и морская рыба, лучший выбор — семга или лосось. В них много полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот, повышающих эластичность сосудов. В день следует употреблять от 120 до 200 граммов", — сообщил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».