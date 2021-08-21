«Купить кофту или джинсы, потому что старые уже порвались, это проблема» 21.08.2021, 19:03

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Библиотекарь рассказала, как выживает на $147.

Мария работает библиотекарем в одной из столичных библиотек, пишет zerkalo.io. Она молодой специалист, сейчас отрабатывает по распределению, поэтому пойти работать в другое место у девушки пока нет возможности.

— Существует стереотип, что библиотекарь ничего не делает, просто сидит и читает книги. Я и сама так раньше думала. Но когда пошла работать, поняла, что на самом деле все совсем не так, — говорит Мария. — Работы у библиотекарей очень-очень много. Это ведение каталога, электронного каталога, систематического каталога, на абонементе выдаем литературу. Обязательно периодика есть — газеты, журналы, тоже нужно все описать, сделать подшивки. При этом необходимо быть предельно внимательной, потому что, если чего-то не будет хватать, придется отвечать.

Получает Мария на руки 370−400 рублей. «150 рублей нам дают в аванс. Оставшееся — это зарплата», уточнила собеседница.

— На самом деле нам очень повезло с заведующей. Она всегда пытается нам лишнюю копейку накинуть. У нас работало меньше человек, чем положено: трое вместо пятерых. Одну незанятую ставку делили на нас всех. Но сейчас пришел еще один человек. И эти деньги мы получать уже не будем, — продолжает девушка. — После колледжа сейчас, если учился на бюджете, обязательная отработка. Спрашивали, какую сумму нужно выплатить учебному заведению, чтобы отработку не проходить. Но нам озвучили такие цифры, что столько возместить точно не потяну.

На вопрос, почему же Мария решила стать библиотекарем, ведь известно, какие у них зарплаты, девушка отвечает:

— Вообще после школы я поехала подавать документы на товароведа. Но так получилось, что мое место на бюджете занял льготник. Оставалась пара дней до окончания подачи документов в учебные заведения. Мама предложила пойти на библиотечный. Я подумала: а почему бы и нет? И пошла туда. Тогда как-то не думалось, где потом придется работать.

Девушка говорит, что выжить на такую сумму очень сложно. «Чтобы купить кофточку или джинсы, потому что старые уже порвались или износились, нужно постараться. Даже элементарно сходить в кафе для меня это проблема», — рассказывает Мария.

— Повезло еще, что от работы дали общежитие. За него плачу не больше 50 рублей в месяц. Выходит когда как. В этом месяце, к примеру, получилось 18 рублей, — делится собеседница. — 30−50 рублей — это на средства гигиены: шампуни, мыло и прочее. Остальное все уходит на еду. У нас на работе есть столовая. Это очень хорошо, потому что за 7 рублей можно купить и первое, и второе, и еще что-то. У меня на обед уходит 3 с лишним рубля. На перекус — что-то взять в буфете — еще рубля 3. Плюс ужин. На день до 10 рублей выходит. Раньше не умела экономить деньги, не умела ими правильно пользоваться. Могла растратить за неделю. Родители мне помогали. Но за год с лишним более или менее научилась экономить.

Однако девушка признается, что родители временами помогают ей до сих пор.

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