На БелАЗе произошла серьезная вспышка коронавируса 21.08.2021, 19:06

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Рабочим рекомендуют оставаться дома.

Телеграм-канал «МКБ» сообщает о серьёзной вспышке коронавируса на БелАЗе:

- Из достоверного источника стало известно, что на БелАЗе серьёзная вспышка коронавируса. Вся поликлиника в Жодино сегодня забита до отказа работягами, на дом вызвать врача невозможно. Но статистику и реальное положение дел лукашисты как всегда замалчивают.

Рабочие, если предприятие не способно защитить вашу жизнь и здоровье, останьтесь дома!

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