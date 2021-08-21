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На БелАЗе произошла серьезная вспышка коронавируса

  • 21.08.2021, 19:06
  • 2,128
На БелАЗе произошла серьезная вспышка коронавируса

Рабочим рекомендуют оставаться дома.

Телеграм-канал «МКБ» сообщает о серьёзной вспышке коронавируса на БелАЗе:

- Из достоверного источника стало известно, что на БелАЗе серьёзная вспышка коронавируса. Вся поликлиника в Жодино сегодня забита до отказа работягами, на дом вызвать врача невозможно. Но статистику и реальное положение дел лукашисты как всегда замалчивают.

Рабочие, если предприятие не способно защитить вашу жизнь и здоровье, останьтесь дома!

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