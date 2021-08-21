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Скоро на МКС начнутся съемки первого художественного фильма «Вызов»

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  • 21.08.2021, 19:17
Скоро на МКС начнутся съемки первого художественного фильма «Вызов»

Съемочная группа прибудет на космическую станцию на корабле «Союз МС-19».

Орбита Международной космической станции (МКС) поднята на 1,2 километра для подготовки станции пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-18", передает svoboda.org.

Средняя высота орбиты МКС после коррекции составляет 421 км над поверхностью Земли.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем прибудет съемочная группа фильма "Вызов" – режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они проведут съёмки первого художественного фильма в космосе.

В настоящее время экипаж МКС состоит из семи человек, двоих космонавтов "Роскосмоса", троих астронавтов NASA, одного европейского и одного японского астронавтов.

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