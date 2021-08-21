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«1500 заявлений о банкротстве за шесть месяцев - это рекорд за последний год»

  • 21.08.2021, 19:24
«1500 заявлений о банкротстве за шесть месяцев - это рекорд за последний год»

Методы лукашистов не работают.

Как рассказал nashaniva.com антикризисный руководитель Сергей Пинчук, ситуация с банкротствами в стране тяжелая.

«В первом полугодии этого года возбуждено 1500 дел о банкротстве. Такого не было последние пять лет. Есть тенденция к росту. Например, в прошлом году было около 2000 дел о банкротстве, а теперь 1500 за полгода. И это при том, что применяются, так сказать, административные ограничения. Суды возвращают множество заявлений о банкротстве. По формальным причинам: документ туда не прикрепили, там чего-то не представили и так далее».

Эксперт отмечает, что идея передачи банкротств в исполкомы существует более 17 лет.

«То есть к госпредприятию, прежде чем направить его в хозяйственный суд с признанием банкротства, будут приняты все возможные меры поддержки. Поэтому тот факт, что сегодня мы наблюдаем рост числа дел о банкротстве госпредприятий, говорит о том, что все эти меры поддержки были использованы и не сработали, — говорит Пинчук. — Хотя набор инструментов огромен: предоставить льготы по ценам на энергоносители и налогам на недвижимость и землю, обязать покупать продукцию компании, установить специальные цены на сырье, гарантировать проценты банкам (государство часто их собирало) или списать их».

«Возьмите статистику МАЗа. Получается, что МАЗ в 2020 году получил прибыль в размере 0,1% от выручки. То есть эта огромная махина с 15 тысячами сотрудников работала так, что каждый из этих людей к концу года заработал для завода примерно 10 рублей, — говорит он. — Каких полномочий у исполкома или у правительства нет, чтобы сделать это предприятие по-настоящему прибыльным? Механизмов много, и их можно использовать, но до тех пор, пока на это есть деньги. Если денег не хватает, кого-то освобождают от дотаций. И тогда все будет аналогично: кого-то поддержат до последнего, а кому-то не хватит ресурсов».

Для тех, у кого недостаточно ресурсов, самый простой механизм, по мнению Пинчука, прекратить называть процедуру банкротством.

«Наверное, в новом законе можно будет написать, что нет процедуры банкротства, и назвать ее иначе. Выведем из всей этой процедуры хозяйственный суд в принципе. Мы передадим председателю исполкома или комиссии право возбуждать дело, анализировать, контролировать, назначать антикризисного руководителя и так далее, — считает эксперт. — Или самый простой механизм — ввести барьеры для подачи заявления о банкротстве в хозяйственный суд. Сразу можно поставить 10 таких условий, чтобы ни одно из них не могло быть выполнено. За полгода суды не будут заводить 1500 дел, они вообще перестанут их рассматривать. И все будет по закону. По новому, более совершенному».

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