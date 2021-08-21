Дмитрий Быков: Стучит по стеклам дождь-иноагент
- 21.08.2021, 19:27
Подражание Самойлову.
Актуальное стихотворение российского писателя Дмитрия Быкова опубликовала «Новая газета».
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
1969
Стучит по стеклам дождь-иноагент,
Среди дневной жары агент прохлады,
Оглянется красотка, лайкнет френд —
Средь мировой тоски агент отрады;
Сентябрьских элегических календ
Неяркий свет, рассеянный аргентум,
И солнце, пожилой иноагент,
Вслед школьникам глядит, иноагентам,
Посланникам из будущего! Тренд
Поры осенней выглядит расплатой –
Ведь здесь распят Христос-иноагент,
Шпион Господень, вождь колонны пятой.
Сидит на ветке дрозд-иноагент
И репортаж ведет блестящим глазом,
Во всем хорошем был чужой акцент,
Нездешний бренд, инопланетный разум.
Надежда — чужеродный элемент,
У женщин вид туристок или пленниц,
А кто тут дома? Разве только мент,
Аборигент, законный уроженец.
Из всех затей российский Диснейленд
Освоил только пытку или глянец:
Не импотент — так, значит, инсургент,
И если не повстанец — то посланец.
Какая легкость в криках инфолент!
Какое счастье в честности, в провале!
Нет, я-то знал, что я иноагент,
Но прочие по скромности скрывали.
Поистине немыслимый процент
Посланцев неба. Как маскировались!
Расколот всяк. Господь, я твой агент,
Мой дальний Юстас, я твой верный Алекс.
Махнеми рукой. Настал такой момент,
Что не уйти от клички инородца.
Лишь сердце ноет, мой иноагент,
Но и оно готово расколоться.