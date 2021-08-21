Дмитрий Быков: Стучит по стеклам дождь-иноагент 21.08.2021, 19:27

Подражание Самойлову.

Актуальное стихотворение российского писателя Дмитрия Быкова опубликовала «Новая газета».

Шумит, не умолкая, память-дождь,

И память-снег летит и пасть не может.

1969

Стучит по стеклам дождь-иноагент,

Среди дневной жары агент прохлады,

Оглянется красотка, лайкнет френд —

Средь мировой тоски агент отрады;

Сентябрьских элегических календ

Неяркий свет, рассеянный аргентум,

И солнце, пожилой иноагент,

Вслед школьникам глядит, иноагентам,

Посланникам из будущего! Тренд

Поры осенней выглядит расплатой –

Ведь здесь распят Христос-иноагент,

Шпион Господень, вождь колонны пятой.

Сидит на ветке дрозд-иноагент

И репортаж ведет блестящим глазом,

Во всем хорошем был чужой акцент,

Нездешний бренд, инопланетный разум.

Надежда — чужеродный элемент,

У женщин вид туристок или пленниц,

А кто тут дома? Разве только мент,

Аборигент, законный уроженец.

Из всех затей российский Диснейленд

Освоил только пытку или глянец:

Не импотент — так, значит, инсургент,

И если не повстанец — то посланец.

Какая легкость в криках инфолент!

Какое счастье в честности, в провале!

Нет, я-то знал, что я иноагент,

Но прочие по скромности скрывали.

Поистине немыслимый процент

Посланцев неба. Как маскировались!

Расколот всяк. Господь, я твой агент,

Мой дальний Юстас, я твой верный Алекс.

Махнеми рукой. Настал такой момент,

Что не уйти от клички инородца.

Лишь сердце ноет, мой иноагент,

Но и оно готово расколоться.

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