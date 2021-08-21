Талибы запретили в провинции Газни музыку и работу женщин на местном радио

Талибы запретили в провинции Газни музыку и работу женщин на местном радио6
- 21.08.2021, 19:50
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Новое «руководство» региона выдает постановления.
Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, ввело в центральной провинции Газни запрет на музыку и на работу женщин на местных радиостанциях. Об этом сообщило в субботу афганское агентство Pajhwok, пишет ТАСС;
По его информации, соответствующее постановление было издано новым руководством региона, назначенным талибами после того, как 12 августа они установили контроль над Газни.