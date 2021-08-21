Россиянин самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашира в Японию и попросил там убежища 4 21.08.2021, 20:07

4,402

40-летний россиянин преодолел около 20 километров.

Россиянин самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию и попросил там политического убежища, передает «Радио Свобода».

Гражданина России задержали на острове Хоккайдо. Отметим, что расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км. Российская дипмиссия в Саппоро выясняет обстоятельства случившегося.

Бежавшему 40 лет, он выходец из Удмуртии. Три года назад он получил "дальневосточный гектар".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».