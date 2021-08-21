Россиянин самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашира в Японию и попросил там убежища

Россиянин самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашира в Японию и попросил там убежища4
- 21.08.2021, 20:07
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40-летний россиянин преодолел около 20 километров.
Россиянин самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию и попросил там политического убежища, передает «Радио Свобода».
Гражданина России задержали на острове Хоккайдо. Отметим, что расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км. Российская дипмиссия в Саппоро выясняет обстоятельства случившегося.
Бежавшему 40 лет, он выходец из Удмуртии. Три года назад он получил "дальневосточный гектар".