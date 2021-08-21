закрыть
21 августа 2021, суббота, 21:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россиянин самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашира в Японию и попросил там убежища

4
  • 21.08.2021, 20:07
  • 4,402
Россиянин самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашира в Японию и попросил там убежища

40-летний россиянин преодолел около 20 километров.

Россиянин самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию и попросил там политического убежища, передает «Радио Свобода».

Гражданина России задержали на острове Хоккайдо. Отметим, что расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км. Российская дипмиссия в Саппоро выясняет обстоятельства случившегося.

Бежавшему 40 лет, он выходец из Удмуртии. Три года назад он получил "дальневосточный гектар".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев