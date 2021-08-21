Ученые утверждают, что в будущем вакцину от гриппа и коронавируса объединят 21.08.2021, 20:25

Совместная вакцинация от COVID-19 и гриппа позволит защитить значительную часть населения мира.

В ближайшем будущем вакцины от гриппа и коронавирусы скорей всего будут объединены в один укол. Как утверждают ученые, это позволит защитить значительную часть населения от различных угроз.

С таким предложением выступил главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин (VMIC) Мэтью Дюшарс, пишет Daily Mail (перевод - «Униан»). Именно на этом предприятии сейчас работают над созданием объединенного укола.

"Это сэкономит много времени, и будет гораздо удобнее сделать всего один укол", – подчеркнул Дюшарс.

Дюшарс также отметил, что если людям придется делать две инъекции сезонных вакцин за раз, то объединить их в один укол будет лучше.

Отметим, сейчас в мире продолжается вакцинация от коронавируса. Для полной защиты от COVID-19 необходимо сделать две прививки. Однако некоторые страны уже начали вакцинировать граждан по третьему кругу.

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