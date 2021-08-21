Ученые утверждают, что в будущем вакцину от гриппа и коронавируса объединят
- 21.08.2021, 20:25
Совместная вакцинация от COVID-19 и гриппа позволит защитить значительную часть населения мира.
В ближайшем будущем вакцины от гриппа и коронавирусы скорей всего будут объединены в один укол. Как утверждают ученые, это позволит защитить значительную часть населения от различных угроз.
С таким предложением выступил главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин (VMIC) Мэтью Дюшарс, пишет Daily Mail (перевод - «Униан»). Именно на этом предприятии сейчас работают над созданием объединенного укола.
"Это сэкономит много времени, и будет гораздо удобнее сделать всего один укол", – подчеркнул Дюшарс.
Дюшарс также отметил, что если людям придется делать две инъекции сезонных вакцин за раз, то объединить их в один укол будет лучше.
Отметим, сейчас в мире продолжается вакцинация от коронавируса. Для полной защиты от COVID-19 необходимо сделать две прививки. Однако некоторые страны уже начали вакцинировать граждан по третьему кругу.