46-летний француз сломал руку легенде российского MMA
- 21.08.2021, 20:47
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Бой завершился во втором раунде.
На соревнованиях по смешанным единоборствам Bellator 265, которые проходили в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США) зрители увидели зрелищный бой, пишет «Униан».
46-летний французский боец Чейк Конго не оставил шансов россиянину Сергею Харитонову. 41-летний представитель РФ во втором раунде попал под удушающий прием парижанина и капитулировал на последней секунде пятиминутки.
Как выяснилось впоследствии - Харитонов в этом бою сломал руку.
Конго одержал 31-ю победу в карьере при 11 поражениях и двух ничьих. Харитонов в своем активе имеет 30 побед и теперь уже 8 поражений.