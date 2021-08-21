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Готовится рейс для вывоза белорусов из Афганистана

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  • 21.08.2021, 20:48
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Готовится рейс для вывоза белорусов из Афганистана

На данный момент в списке посольства 16 человек.

Готовится рейс для вывоза белорусов из Афганистана, пишет телеграм-канал «ЧП Беларусь».

«Я думаю, вопрос с эвакуационным рейсом решится на следующей неделе. Я очень хочу надеяться, туда попадут все желающие», - сказал посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане Олег Иванов.

По его словам, на данный момент в списке посольства находиться 16 человек, которые обратились с просьбой помочь покинуть Афганистан.

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