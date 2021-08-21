«Того и гляди, генералы сами Синепалого вынесут» 1 21.08.2021, 20:58

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Таких примеров в истории пруд пруди.

Об этом пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

- Перед агрофюрером сейчас дилемма - плюшки скоро закончатся, а зависимость от бандитов в генеральских погонах слишком высока. И перестановка уже не поможет - не на кого менять. Того и гляди сами Синепалого вынесут. Таких примеров в истории пруд пруди.

Безумный дед проговаривается каждый раз, когда начинает рассуждать про будущее. Секрет прост – в голове у него нет даже примерных набросков того, что будет дальше. Для того, чтобы управлять государством, это государство должно существовать. Сейчас все институты разрушаются, и управлять становится просто нечем.

Похоже, что агрофюрер уже где-то на стадии принятия. Он предостерег от брежневского застоя, но забыл, что в застое страна пребывала последние лет 10. Теперь вот прошла андроповская зачистка. Дальше – развал. Синепал любит анонсировать то, что будет. Здесь это получилось непроизвольно. Вот и публика в зале уже не так уверенно кивает головами, как раньше. Эти хоть что-то из истории еще помнят.

Бег по кругу белочки Саши продолжится на следующей неделе. Новый стенд-ап состоится на педсовете, для которого вновь собирают публику со всей страны. На нем опять будет сказано то, что уже много раз было услышано.

Честное слово, пластинка основательно заела. С нетерпением ждем, когда первого чиновника стошнит от этих речей прямо в зале. Напоминаем, у вас тоже есть право сказать «Нет» и уйти в забастовку!

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