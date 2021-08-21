закрыть
21 августа 2021, суббота, 21:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Того и гляди, генералы сами Синепалого вынесут»

1
  • 21.08.2021, 20:58
  • 3,058
«Того и гляди, генералы сами Синепалого вынесут»

Таких примеров в истории пруд пруди.

Об этом пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

- Перед агрофюрером сейчас дилемма - плюшки скоро закончатся, а зависимость от бандитов в генеральских погонах слишком высока. И перестановка уже не поможет - не на кого менять. Того и гляди сами Синепалого вынесут. Таких примеров в истории пруд пруди.

Безумный дед проговаривается каждый раз, когда начинает рассуждать про будущее. Секрет прост – в голове у него нет даже примерных набросков того, что будет дальше. Для того, чтобы управлять государством, это государство должно существовать. Сейчас все институты разрушаются, и управлять становится просто нечем.

Похоже, что агрофюрер уже где-то на стадии принятия. Он предостерег от брежневского застоя, но забыл, что в застое страна пребывала последние лет 10. Теперь вот прошла андроповская зачистка. Дальше – развал. Синепал любит анонсировать то, что будет. Здесь это получилось непроизвольно. Вот и публика в зале уже не так уверенно кивает головами, как раньше. Эти хоть что-то из истории еще помнят.

Бег по кругу белочки Саши продолжится на следующей неделе. Новый стенд-ап состоится на педсовете, для которого вновь собирают публику со всей страны. На нем опять будет сказано то, что уже много раз было услышано.

Честное слово, пластинка основательно заела. С нетерпением ждем, когда первого чиновника стошнит от этих речей прямо в зале. Напоминаем, у вас тоже есть право сказать «Нет» и уйти в забастовку!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев