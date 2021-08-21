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Московские журналисты вышли на пикеты в защиту прессы

  • 21.08.2021, 21:11
Московские журналисты вышли на пикеты в защиту прессы
Фото: TVRain

Протестующие поддержали «иностранных агентов».

В Москве у здания ФСБ России на Лубянке в субботу вечером прошла серия одиночных пикетов в поддержку СМИ, которых минюст РФ внес в реестр "иностранных агентов". Нескольких журналистов задержали. Акция состоялась после того, как реестр в пятницу пополнили телеканал "Дождь" и проект "Важные истории", передает ВВС.

К месту пикетов к вечеру прибыло около десятка полицейских и десятки журналистов: часть - как участники акции, часть - как репортеры.

Первого пикетчика, журналиста Александра Горохова с плакатом "Свободная журналистика, а не вот это вот все" - полицейские отвели к автозаку в первые же минуты, предупредили о возможном штрафе и отпустили.

Среди пикетчиков также был журналист "Радио Свобода" Антон Сергиенко с плакатом "Будет ласковый "Дождь", ведущая "Эхо Москвы" Ирина Баблоян с лозунгом "Сами вы иноагенты", сотрудница "Дождя" Анна Немзер без плаката в толстовке с надписью "Дождемся", редактор соцсетей "Важных историй" Юлия Красникова с плакатом "Важные истории сами себя не расскажут", главный редактор студии подкастов "Либо, либо" Андрей Борзенко.

Позже полицейские задержали журналистку The Bell Юлию Старостину и основателя подкаста "Норм" Дарью Черкудинову, сославшись на то, что между пикетчицами было менее 50 метров.

Фото: Novaya Gazeta

Также в автозак отвели журналистку "Дождя" Ксению Миронову. Она - невеста бывшего спецкора "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

Полицейские задержали и бывшую журналистку "Проекта" (организация признана в России нежелательной) Софию Гройсман (она внесена в реестр СМИ-иноагентов), журналиста Андрея Бабицкого, главреда видеопроекта ROMB Андрея Ковалева, редактора "Таких дел" Ларису Жукову.

Ковалев сказал в восьмом часу вечера, что им пока не сообщают, куда их отвезут: автобус с задержанными стоит около Лубянки.

Всего к 19:40 задержали девять человек. По сведениям издания "ОВД Инфо", задержанных повезли в отделение полиции по Мещанскому району.

Среди пикетчиков была кандидат в депутаты Госдумы по 198-му округу, бывший политтехнолог Фонда эффективной политики Марина Литвинович. Она стояла с плакатом "Снова путч". Ее данные, как и остальных пикетчиков, переписали полицейские.

Как пополнялся список иноагентов

20 августа минюст объявил "иностранными агентами" телеканал "Дождь" и издание "Важные истории". В список персонально попали главред "Важных историй" Роман Анин, а также журналисты Роман Шлейнов, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский, Олеся Шмагун и Степан Петров.

23 июля минюст включил в список СМИ-иностранных агентов латвийскую компанию The Insider SIA - администратора сайта издания The Insider.

В реестр СМИ-иноагентов 27 июля попали пятеро журналистов, в том числе бывшие сотрудники "Проекта" (его в середине июля признали нежелательной организацией), - Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Пастернак.

"Медузу" признали "иностранным агентом". За что и как это отразится на издании

15 июля минюст включил в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, в том числе основателя "Проекта" Романа Баданина, экс-журналистов издания Петра Маняхина, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, Ольгу Чуракову, а также Максима Гликина и Юлию Ярош из "Открытых медиа" и Елизавету Маетную из "Радио Свободы", которое ранее было также признано иностранным агентом.

В мае иностранным агентом признали издание VTimes, которое основали после смены руководства выходцы из "Ведомостей". До него в реестр попали "Медуза" и "Первое антикоррупционное СМИ".

СМИ-иноагенты по закону обязаны зарегистрировать в России юридическое лицо, предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы таких СМИ должны распространяться в России с соответствующей маркировкой. Из-за этого статуса издания теряли рекламодателей: VTimes вынуждено было закрыться, а "Медуза" - сократить зарплаты сотрудников.

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