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Как выглядят и сколько стоят недорогие дома и дачи в городах-спутниках Минска

  • 21.08.2021, 21:19
Как выглядят и сколько стоят недорогие дома и дачи в городах-спутниках Минска

Несколько вариантов продается в городе Руденск.

О небольшой даче или доме недалеко от столицы, но в месте с развитой инфраструктурой, мечтают многие. Поэтому realt.by изучил предложения и подобрал недорогие варианты в городах-спутниках Минска. Смотрите, как они выглядят.

Руденск

В городе Руденск продается дача за 21 тысячу долларов. Общая площадь деревянного дома — 62,1 м². Из них 39,2 — жилых «квадратов».

Дача отапливается на твердом топливе. Владельцы также провели в дом воду, а вот санузел находится на улице.

Под домом располагаются два теплых погреба. Помимо этого, была достроена большая терраса. На участке положили профессиональный газон с антикротовой сеткой. Недалеко от дома есть водохранилище и озеро.

Дача находится в садовом товариществе «Заря» в 39 км от Минска.

В этом же городе можно приобрести дом площадью 90,4 м² за 68 тысяч долларов. Он был построен в 2004 году из газосиликатных блоков. В дом проведена вода и поставлен газовый двухконтурный котел.

Внутри спроектирован подвал, а на 15 сотках располагаются хозяйственные постройки и гараж со смотровой ямой.

Владелец дома оставляет покупателю мебель, встроенную технику и теплицу.

До Минска чуть больше 30 км.

Заславль

За 75 тысяч долларов выставлен на продажу незаконченный коттедж в Заславле. Дом построен в три этажа и занимает 447,7 «квадратов». 250 м² приходится на жилую площадь.

Автор сообщает, что цокольный этаж полностью пригоден для проживания. Там можно сделать жилую комнату, кухню, санузел. Воду и электрическое отопление провели. Готовность дома оценивают в 86%. Комната на последнем этаже частично обшит вагонкой.

Также владельцы предусмотрели в доме гараж с электрическими воротам.

Участок занимает чуть больше 9 соток. Дом расположен в жилой коттеджной застройке в 13 км от Минска.

Рядом с Минским морем и в 13 км от МКАД выставлен на продажу дом за 43 500 долларов.

Одноэтажный дом возведен из деревянного бруса и реконструирован в 2015 году. Он утеплен и обшит сайдингом. Общая площадь строения — 51,5 «квадратов». Внутри располагаются две отдельные комнаты по 16,16 м² и 10,1 м²и кухня. Туалет — на улице.

На участке в 15 соток также есть гараж и сарай. Территория огорожена железобетонным забором и рябицей.

Логойск

На 22 сотках построены два жилых дома. Один уже обжит, а второй стоит без отделки. Общая площадь первого дома составляет 120 м². Туда проведены все коммуникации. Отопление — на газу, радиаторы в каждой комнате. В доме есть и действующая печь, но она там скорее для души, пишет автор объявления. Стены утеплены и обшиты вагонкой, а потом сайдингом.

Кроме домов покупателю достанется вместительный гараж, летняя кухня и баня. Кстати, мебель и душевую кабинку оставляют для дальнейшего использования.

Территория участка огорожена забором. Владельцы высадили там несколько плодовитых деревьев. Есть даже небольшой пруд, где можно разводить рыбу.

Загородную жизнь в 30 км от Минска оценивают в 73 тысячи долларов.

В Логойске также можно купить домик за 36 990 долларов. Он занимает 46,5 «квадратов» и стоит на 15 сотках.

Его возвели в 1959 году и реконструировали в 2012. Владельцы отштукатурили стены, заменили крышу и окна, провели все коммуникации. Теперь дом полностью готов для жизни.

В нем находятся 2 жилые комнаты 18,2 м² и 9 м², есть санузел и чердак, который в будущем можно переделать в мансардный этаж.

Участок располагается рядом с озером Заозерское.

Дзержинск

Дом для круглогодичного проживания продается в Дзержинске — 35 км от МКАД. Его стоимость оценивают в 38 тысяч долларов.

Постройке уже 75 лет. Дом возведен из дерева и обложен кирпичом. Общая площадь составляет 60,8 метров квадратных. Проведены коммуникации и газ.

Сам участок занимает почти 15 соток.

Смолевичи

Реконструированный дом в Смолевичах продают за 58 тысяч долларов. Общая площадь строения — 89 «квадратов».

Дом был построен в 1956 году из крепкого бревна. В 2020 его обложили газосиликатными блоками, все отштукатурили и утеплили.

— Дом в хорошем состоянии, большая площадь, высокие потолки, новый фундамент, везде высококачественные ПВХ окна, — пишет автор объявления.

Внутрь провели газ, поставили котел и чугунные батареи. В доме спроектированы четыре комнаты, кухня, туалет и ванная. Участок в 14 соток находится в 28 км от МКАД.

Фаниполь

Продается дача недалеко от Фаниполя за 24 500 долларов.

Дом возведен в 1998 году и обложен кирпичом. Два этажа занимают 68,8 «квадратов». Внутри располагаются 3 большие жилые комнаты, гардеробная и кухня. Установлен камин, с помощью которого отапливается дом. А вот вода на участке сезонная.

Участок небольшой — всего 6 соток. Там владельцы построили сауну с парилкой и бассейном.

Домик находится в 2 км от города Фаниполь и 20 км от МКАД.

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