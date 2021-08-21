«Не приступлю к работе, пока не будут устранены все нарушения» 2 21.08.2021, 21:40

4,866

Белорусы остро реагируют на сообщения о ЧП во время работы.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Читая про трагический случай на Минском тракторном заводе (МТЗ), где погиб молодой парень в кузнечном цеху, про несчастный случай 19 августа в Пуховичском районе, где при погрузке бревен на прицеп погиб 23-летний парень, я уже знаю, что скажу своему мастеру в понедельник.

Пока он не устранит все нарушения по технике безопасности (ТБ), я к работе не приступлю. Думаю, что каждый знает, где в цеху есть грубейшие нарушения ТБ и что только везение пока спасает от несчастного случая.

Отстаивайте свои права на безопасный труд, скажите начальнику твёрдое «нет». Пусть это пока не забастовка, но так скажем тренировка будет хорошая. Там смотришь и психологически созреем к более решительным шагам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.