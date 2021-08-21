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Под Ляховичами кабаны загнали грибника на дерево, но его спасли лоси

  • 21.08.2021, 22:02
  • 3,872
Под Ляховичами кабаны загнали грибника на дерево, но его спасли лоси
Иллюстрационное фото

В необычную историю попал житель Ляховичского района.

18 августа он отправился в лес за грибами около агрогородка Конки. Массив ему был хорошо знаком, но мужчина около полудня встретил кабанов. Он понимал потенциальную опасность и залез на дерево, сообщает newgrodno.by.

Кабаны продержали мужчину на дереве четыре часа. Ситуацию исправили лоси. Их приход испугал кабанов. Мужчина смог спуститься с дерева, однако самостоятельно выйти из леса не смог — подвернул ногу.

Ситуация усугублялась отсутствием связи, но как только она появилась, пострадавший дозвонился в МЧС.

Работники МЧС отыскали мужчину на закате. Однако территория, где находился пострадавший была труднодоступной. С одной стороны железная дорога, с другой — река Щара. Подъехать на машине спасатели не могли. Выручил дачник, который предоставил свою лодку. На ней пострадавшего грибника эвакуировали. К спасению мужчины на этом этапе подключился его сын с друзьями.

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