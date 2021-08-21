В Украине «оживили» голос выдающегося поэта Тараса Шевченко: видео 21.08.2021, 22:19

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Это стало возможно благодаря новейшим технологиям.

В Украине креативное агентство TABASCO при поддержке Министерства иностранных дел реализовало проект по реконструкции голоса Тараса Шевченко. Об этом сообщается на странице МИД в Facebook, пишет «Униан».

"К 30 годовщине Независимости Украины TABASCO при поддержке МИД Украины реализовало фантастический проект по творческой реконструкции голоса известного украинского художника", - говорится в сообщении.

Как отмечается на странице агентства TABASCO в Facebook первый фонограф для записи и воспроизведения звука был изобретен в 1877 году, через 16 лет после смерти Тараса Шевченко, поэтому записи голоса писателя не существует. Однако благодаря новейшим технологиям можно приблизиться к его воспроизведению.

Для проекта использовали точные антропометрические данные, установленные благодаря сохраненной посмертной маске поэта. Кроме того, специалисты собирали в архивах информацию о внешности, голосе, манерам поведения Шевченко.

На основе всех данных исследователи создали 3D-модель головы поэта и нашли 108 человек, которые соответствовали параметрам, после чего на основе исследований, которые установили четкую корреляцию между телом, чертами лица и голосом, нейросеть выбрала трех наиболее репрезентативных.

Проект длился почти год, в нем были привлечены более 150 человек – программисты, дизайнеры, историки, шевченковеды.

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