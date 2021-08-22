«Когда будет объявлена забастовка, я к ней присоединюсь. Вы со мной?» 3 22.08.2021, 8:12

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Рассказ белоруса, который просто хочет нормально жить.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя о забастовке:

— Вы чего боитесь-то? Встать с колен и поднять голову? Да, придется побороть себя, это конечно не на кухне жаловаться на жизнь. Но в отличие от разговоров, конкретные действия помогут избавиться от трехпроцентного. Вместо того чтобы ждать, когда оно само развалится, можно дать решительный отпор. Чем раньше начнем действовать, тем быстрее победим, математика простая.

Зачем батрачить на заводе с изношенным оборудованием за сущие гроши, когда в новостях то и дело появляются сообщения о гибели рабочих? Никто из «начальников» о нашей безопасности не позаботился. Тогда почему мы должны заботиться об их жирных кошельках и задницах?

Я вот не хочу заботиться о сытом сне ОМОНа за мои деньги. Я хочу жить в нормальной стране, с нормальными законами и нормальным отношением к людям. И я знаю как этого добиться. Когда будет объявлена забастовка, я к ней присоединюсь. Потому что меня достало ждать у моря погоды. Я не собираюсь ждать четыре года. Я просто хочу нормально жить. Вы со мной?

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