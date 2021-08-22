На Мексику обрушился ураган Грейс: видеофакт 22.08.2021, 8:17

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Возможны оползни, разливы рек и наводнения.

Жертвами урагана Грейс, который обрушился на мексиканский штат Веракрус, стали не менее восьми человек, в том числе шестеро детей. Еще три человека пропали без вести. Такие данные озвучил губернатор штата Куитлауак Гарсиа в ходе пресс-конференции вечером в субботу, 21 августа.

"Один взрослый человек погиб ночью в Посос-Рикос - он находился на улице в критический момент, и его придавило. Также в одном происшествии погибли шесть человек: мать и дети. Кроме того, ночью погиб ребенок", - уточнил губернатор.

Он также сообщил, что на территории штата без света ночью остались 330 тысяч человек, однако, по его словам, понемногу подача электричества восстанавливается.

Гарсиа предупредил жителей региона, что подъем уровня рек может продолжаться до шести часов, склоны холмов напитаны влагой и не исключены оползни. Также власти предупреждают о возможных разливах рек и наводнениях, вызванных ливнями.

Напомним, накануне тропический ураган Грейс усилился до третьей категории (по шкале Саффира-Симпсона). Скорость ветра в пределах атмосферного явления увеличилась до 54 м/с.

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