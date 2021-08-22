Ученые открыли возможность мозга предсказывать будущее 4 22.08.2021, 8:30

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Исследование провели специалисты из Дании, Великобритании и Канады.

Мозг человека способен предсказывать будущее во время прослушивания песен, мелодий, а также слов. К такому выводу пришла группа ученых из университетов Дании, Великобритании и Канады, сообщает издание Naked Science.

По словам экспертов, если музыкальное произведение обрывается определенным образом, то мозг начинает самостоятельно его додумывать и воспринимать как законченное.

Таким образом, по мнению ученых, человек пытается предсказать будущее. Аналогичные свойства мозг демонстрирует при додумывании сказанных человеку фраз.

В исследовании принимали участие более 70 человек, которых разделили на группы. Первая часть слушала Баха. Им было разрешено перематывать мелодию, а также ставить на паузу в любой момент. Вторая группа слушала одни и те же мелодии и давала оценку после их окончания на высоких энтропийных нотах.

По итогам исследований, первая группа хорошо запоминала отрывки, а вторая воспринимала композиции более цельно.

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