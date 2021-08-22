Как украинская песня о Путине разрушает главную российскую скрепу 17 Алексей Кафтан, «Деловая столица»

22.08.2021, 8:51

11,148

По ментальности «глубинного народа» нанесен серьезный удар.

У жителей России подгорело от маршевой парадной песни "Ла-ла-ла-ла-ла", которая звучала над Крещатиком, по одной простой причине: они бесятся от того, что "позаимствовать" этот хит — без лицензий и с умолчанием авторства, как привыкли, — на сей раз не могут. Так что, даже когда поют его, соглашаясь с его идеей и одобряя мысль, каждый раз вынужденно вспоминают о владельце авторских прав.

Ну и опять же, до сих пор никто так прямо и откровенно не оспаривал право глубинного народа неуважать его правителей. И именно это он воспринимает как самую большую обиду. В глазах россиянина посягательство на его сакральное право "говорить правду" о российской власти — это святотатство. Это оскорбление чувств верующих, религиозное преступление, грозящее разрушением центральной скрепы российских общества и государства. Ведь право подчиненного, иерархически более низкого, институционально более слабого, обозвать того, кто руководит им и правит всем, — это единственный относительно безопасный способ выразить свое несогласие и неповиновение. Относительно — потому что безопасным он является ровно до того времени, пока это высказывание не дойдет до начальственных ушей. Собственно, здесь и коренится чисто российская концепция "немого сопротивления", прекрасно описанная в тургеневской "Му-му": унижаться, повиноваться, страдать — и в благоприятный момент (физически или ментально) убежать, тем самым амбивалентно посылая начальство. Это основа, на которой стоит в России система отношений между индивидом и обществом, между обществом и властью.

Поэтому отягчающим обстоятельством в этом религиозном преступлении украинцев является то, что они вслух — на весь мир — заявили (хуже того, запели!) то, что рядовой россиянин может сказать разве что шепотом, а то и мысленно. Вызвав, таким образом, катастрофическую инфляцию доступного россиянам способа поднять самооценку путем бытового диссидентства.

И поэтому, когда Ольга Скабеева визжит об "украинском Талибане", она не преувеличивает: для русской ментальности это является безоговорочным варварством и разрушением цивилизационных основ. В этой системе координат, что характерно, оскорбление вождя не тождественно оскорблению его ведомых, поскольку его достоинство превыше их. Отсюда и пассаж "всех, кто оскорбил президента России, ну и русских людей…". Проще говоря, можно как угодно поносить Россию и русских, но угрозы местью вызывают лишь персональные выпады против Путина. Собственно, это и есть культ личности. И для служителей его вполне естественно требовать публичных наказаний виновных (ну, и кто здесь Талибан?). Более того, отныне это станет способом системного шантажа украинской власти и попутно удобным инструментом блокирования любых инициатив Банковой, будь то обмен пленными, допуск международных миссий в Крым или что-то другое: святотатцы недостойны общения. Поэтому или наказывайте и извиняйтесь — или… И это ставит украинское руководство перед крайне непростой дилеммой: жертвовать рейтингом или прощаться с надеждой на сколько-нибудь продуктивный диалог с Москвой.

…В конце концов, я, честно говоря, не удивлюсь, если туристические путеводители о связанных с ВВП локациями начнут выходить под названием "Россия — Родина Х…ла", и Википедия пополнится статьей с соответствующим названием. За поребриком умеют находить поводы для гордости в собственном унижении. Это, если что, еще одна чрезвычайно важная скрепа.

Алексей Кафтан, «Деловая столица»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».