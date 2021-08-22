В Беларуси в два раза увеличилась популяция медведей 6 22.08.2021, 9:01

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Также увеличилось поголовье зубров и выросло число рысей.

В Беларуси в 2020 году более чем в два раза выросла численность медведей. Если в 2019 году на территории страны их насчитывалось 19 особей, то в 2020 году - 42.

Такие данные приведены в статистическом сборнике «Охрана окружающей среды в Республике Беларусь, 2021», пишет Thinktanks.by.

Судя по опубликованным в сборнике данным, год пандемии позитивно отразился на популяции почти всех занесенных в Красную книгу Республики Беларусь млекопитающих, во взятых под охрану пользователем охотничьих угодий мест их обитания. Так за год с 19 до 42 выросла популяция медведей, с 1660 до 2120 увеличилось поголовье зубров и с 565 до 764 выросло число рысей.

Уменьшение было зафиксировано лишь в популяции барсуков. Если в 2019 году их насчитывалось в Беларуси 626 особей, то в 2020 году - 499. В чем причины роста и сокращения краснокнижных животных, в сборнике Белстата не поясняется.

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