Израиль ударил по Сектору Газа после массовых провокаций на границе 22.08.2021, 9:34

1,666

Силы обороны нанесли авиаудары по четырем местам хранения оружия ХАМАС.

Силы обороны Израиля нанесли ракетные удары по объектам хранения оружия ХАМАС в Секторе Газа после того, как на границе во время массовых беспорядков тяжело ранили их 21-летнего пограничника.

Как сообщает Times of Israel, военные нанесли авиаудары по четырем местам хранения оружия.

תושבים בשדרות טוענים שנפלו בעיר קליעים מירי נ"מ של ארגוני הטרור ברצועה. כוח משטרה במקום. נער כבן 16 נפצע קלות בריצה למרחב מוגן@Itsik_zuarets pic.twitter.com/yfbHK2UXzV — כאן חדשות (@kann_news) August 21, 2021

Известно, что предшествовало этому нападение на пограничника во время столкновений на демонстрации, организованной террористической группой ХАМАС и другими группировками.

На границе Сектора Газа с Израилем группа палестинцев пытались перелезть через бетонный забор. Один из них подбежал к окошку в бетонной стене и несколько раз выстрелил, ранив военного. Кроме того, его били трубой и забрасывали камнями, пытаясь выбить из рук оружие, но солдат сопротивлялся.

В результате нападения пограничник получил тяжелое ранение в голову. Его доставили в критическом состоянии в медицинский центр в Беэр-Шеве. На данный момент его состояние остается крайне тяжелым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».