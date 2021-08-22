В Европе начал распространяться новый штамм коронавируса с дополнительной мутацией 22.08.2021, 9:39

4,264

Все выявленные в Швеции пациенты накануне побывали в Испании или Португалии.

Новый вариант коронавируса «дельта» с дополнительной мутацией выявили в шведском округе Уппсала. Этот тип инфекции уже циркулирует по стране и в скором времени начнет активно «расползаться» по Европе, передает SVT Nyheter.

Все выявленные в Швеции инфицированные пациенты, по информации портала, накануне побывали в Испании или Португалии.

Неизвестно, насколько эта новая мутация заразна, однако установлено, что она поражает даже полностью вакцинированных людей.

Ученые ожидают больших вспышек заболеваемости из-за нового штамма, отмечает СМИ со ссылкой на эксперта Уппсальского университета Матса Мартинеллу.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в мире увеличилась, и опасные штаммы коронавируса «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» расширили свою географию. Так, число территорий, где циркулирует «альфа» за последние дни возросло со 185 до 190, «бета» — со 136 до 138, «гамма» — со 81 до 82 и «дельта» — со 142 до 148.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».