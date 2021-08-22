Медики рассказали, что будет с организмом, если каждый день есть грибы 7 22.08.2021, 9:50

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Американские исследователи обнаружили необычную пользу этого продукта для здоровья.

Исследование, проведенное в США, показало, что у людей, регулярно употребляющих в пищу грибы, более низкий риск развития рака. У тех, кто ежедневно съедает 18 граммов грибов (примерно одна шляпка гриба шиитаке среднего размера), риск заболевания оказался на 45% ниже, чем у тех, кто грибы не ест, пишет японское издание «Нихон кэйдзай».

Эффективны ли грибы для профилактики рака? Результаты разнятся

Широко известно, что диета играет важную роль в профилактике рака. Преимущество грибов в том, что они низкокалорийны и содержат мало углеводов, соли и жира, в них также нет холестерина. Кроме того, в грибах присутствуют биоактивные соединения, например, фитохимические вещества (фенольные кислоты, флавоноиды, каротиноиды и т.д.), пищевые волокна, полисахариды, селен, витамины и антиоксиданты (эрготионеин, глутатион). Поэтому предполагается, что при активном употреблении они оказывают положительное влияние на общее состояние здоровья.

Ранее исследования, посвященные изучению пользы употребления грибов для предотвращения рака, проводились неоднократно, но результаты были неоднозначными: в одних случаях они показали пользу, а в других — ее отсутствие.

В связи с этим команда Джибрила Ба (Djibril Ba) медицинского факультета Университета штата Пенсильвания решила объединить данные предыдущих обсервационных исследований, чтобы изучить связь между потреблением грибов и риском развития всех видов рака в разных частях тела.

Из всемирной базы данных они отобрали исследования, зарегистрированные в период с 1 января 1966 года по 31 октября 2020 года, в которых изучалась связь между потреблением грибов и раком. Сосредоточившись на обсервационных исследованиях (в ходе которых сравнивалось количество грибов, съеденное здоровыми и заболевшими раком людьми), они разделили участников на две группы (в одной грибов ели больше, а в другой меньше) и сравнивали их результаты.

17 исследований соответствовали критериям. Из них 14 исследований были проведены в Азии, в том числе три в Японии. Из оставшихся трех два были проведены в Европе и одно — в США.

В группе, в которой грибов употребляли больше всего, риск рака был ниже на 34%

Общий анализ данных 17 исследований показал связь между частым употреблением грибов и более низким риском развития рака. По сравнению с группой с наименьшим потреблением грибов, в группе с наибольшим потреблением риск развития рака был на 34% ниже.

Что касается частей тела, то статистически значимая связь между риском развития рака и потреблением грибов была обнаружена только для рака молочной железы. Общий анализ данных 10 исследований связи между раком груди и потреблением грибов показал, что у женщин, употреблявших наибольшее количество грибов, риск развития рака груди был на 35% ниже.

Анализ риска развития других видов рака, помимо молочной железы, основанный на данных 13 исследований, выявил, что в группе с наибольшим потреблением грибов риск развития этого заболевания был на 20% ниже.

Одна из причин отсутствия статистически значимого снижения риска для отдельных видов рака, кроме рака молочной железы, по словам ученых, заключается в небольшом количестве исследований, находящихся в базе данных.

Исследований связи с раком молочной железы было десять, а что касается рака простаты, то их было только два; рака яичников — два; рака желудка — пять; рака печени — два и колоректального рака — два.

Ученые также использовали данные семи исследований, чтобы определить, существует ли зависимость «доза-ответ» между потреблением грибов и риском развития рака, то есть снижается ли риск развития рака с увеличением потребляемого количества грибов.

Результаты показали наличие такой зависимости, хотя она и не была линейной.

По итогам расчетов, основанных на полученных графиках, выяснилось, что ежедневное употребление 18 граммов грибов может снизить риск всех видов рака на 45% по сравнению с тем, если не употреблять грибы вообще.

18 граммов — это примерно вес шляпки гриба шиитаке среднего размера. Кстати, упаковка вешенок весит примерно 100 граммов, поэтому 18 граммов — это то количество грибов, которое легко можно съедать каждый день.

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