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Мариуш Блащак: Белорусские спецслужбы повредили забор из колючей проволоки на польской границе

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  • 22.08.2021, 10:03
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Мариуш Блащак: Белорусские спецслужбы повредили забор из колючей проволоки на польской границе

Министр обороны Польши заявил о грязной игре Лукашенко.

Подпоручик Польской пограничной службы Анна Михальская сообщила, что вчера пограничники выявили почти 100 попыток нелегального пересечения границы Польши с Беларусью. По ее мнению, многое свидетельствует о вмешательстве белорусских служб в попытки форсирования польско-белорусской границы мигрантами, сообщает «Польское радио».

По оценке министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, повреждение забора из колючей проволоки на польско-белорусской границе является результатом деятельности белорусских спецслужб. «Проблема на границе – это грязная игра Лукашенко и Кремля», - написал он в Twitter.

Войско польское совместно с Пограничной службой принимает участие в усилении защиты польско-белорусской границы. На сегодняшний день проложено более 100 километров ограждения в пограничной полосе, а в ближайшее время будет проложено еще 50 километров. Это должно обеспечить защиту от мигрантов, пытающихся незаконно пересечь польскую границу с Белоруссией. С начала августа границу с Беларусью пытались незаконно пересечь почти 2 тысячи человек.

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