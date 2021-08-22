Назад в будущее: 22 августа в Минске прошло несколько ярких акций
- 22.08.2021, 10:15
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Каким был этот день в 2020-м?
Год назад, в пятницу 22 августа, в Минске прошло несколько ярких акций, напоминает gazetaby.media.
У Комаровки собрались в цепь женщины с плакатами и цветами, что было в числе первых женских суббот. Одним из символов акции стал плакат «Овощи не должны управлять продавцами».
Позже цепь сторонников перемен разрослась до колонны, растянувшейся по маршруту Немига – проспект Независимости – Якуба Коласа.