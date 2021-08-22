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Назад в будущее: 22 августа в Минске прошло несколько ярких акций

  • 22.08.2021, 10:15
  • 1,814
Назад в будущее: 22 августа в Минске прошло несколько ярких акций

Каким был этот день в 2020-м?

Год назад, в пятницу 22 августа, в Минске прошло несколько ярких акций, напоминает gazetaby.media.

У Комаровки собрались в цепь женщины с плакатами и цветами, что было в числе первых женских суббот. Одним из символов акции стал плакат «Овощи не должны управлять продавцами».

Позже цепь сторонников перемен разрослась до колонны, растянувшейся по маршруту Немига – проспект Независимости – Якуба Коласа.

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