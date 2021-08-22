Недалеко от Земли ученые нашли наполовину планету, наполовину звезду 1 22.08.2021, 10:43

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Во время открытия специалист из NASA играл в Counter-Strike.

Инженер NASA Дэн Кеселден проводил время за популярной игрой Counter-Strike и в это время ему удалось сделать очень странное открытие астрономического характера. После того, как он умирал в игре, мужчина проводил поиск космического телескопа НАСА в автоматическом режиме. В какой-то момент удалось зафиксировать непонятный объект, который двигался на огромной скорости.

Об этом сообщает Quanta Magazine (перевод — planetanovosti.com).

Кеселден сразу же написал астрономам, которые вместе с ним работали над проектом. После того, как была полностью исключена вероятность того, что это всего лишь артефакт изображения, ученые поняли, что наблюдают за чем-то крайне необычным. Космический объект имел небольшой показатель светимости и находился на расстоянии 50 световых лет от нашей планеты. Его скорость передвижения при этом составляла 200 километров за секунду. Изначально объект назвали WISE 1534-1043, но спустя некоторое время был переименован в «Несчастный случай».

Каселден предположил, что ему удалось зафиксировать коричневого карлика. Это звезда, которая не имеет достаточного количества массы для того, чтобы запустить процесс ядерного синтеза в своем ядре. Формирование изначально происходит как у звезды, но такие объекты не набирают массу для того, чтобы окончательно в нее превратиться.

Коричневые карлики могут очень сильно нагреваться, но одновременно они имеют атмосферу, которая напоминает ту, что присутствует на Юпитере. Данные объекты представляют собой нечто среднее между звездой и планетой.

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