Трамп заявил о возвращении России в Афганистан 10 22.08.2021, 10:51

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Экс-президент США напомнил, чем закончилась прошлая авантюра Кремля.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после ухода США из Афганистана туда попытается вернуться Россия. Об этом он сказал во время выступления в штате Алабама, сообщает РБК.

«Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане <…> Я слышал, что теперь они возвращаются», — сообщил политик.

По мнению Трампа, афганская компания способствовала развалу Советского Союза.

СССР ввел военный контингент в Афганистан 25 декабря 1979 года на фоне свержения в стране коммунистического режима и вспыхнувшей гражданской войны. Советские военные находились в стране 10 лет. Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и закончился в 1989-ом. Потери советских сил за десять лет войны составили, по официальным оценкам, около 14 тыс. человек.

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